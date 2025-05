Un but de Remo Freuler accroche la Juventus

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

A trois journées du terme du Championnat d'Italie, la Juve n'a plus en effet qu'un point d'avance sur le septième, et pourrait très bien se retrouver fin mai sans billet pour l'Europe.

L'équipe d'Igor Tudor a pourtant idéalement débuté son match de la 35e journée, en ouvrant la marque dès la 9e minute par Khéphren Thuram.

Elle a continué à dominer, mais Randal Kolo Muani, titularisé en l'absence de Dusan Vlahovic, blessé, n'a pas concrétisé et Bologne a peu à peu repris pied.

Le club d'Emilie-Romagne a égalisé par Remo Freuler à la 54e minute et complétement relancé la course à la Ligue des champions.

Car si Bologne (7e, 62 pts) et la Juve (4e, 63 pts) se sont neutralisés, l'AS Rome et la Lazio se sont imposées plus tôt dans la journée et totalisent eux aussi désormais 63 points.