Naples a remporté la Supercoupe d'Italie pour la troisième fois de son histoire, après 1990 et 2014. Le champion de Serie A s'est imposé 2-0 contre le vainqueur de la Coupe d'Italie Bologne en finale à Riyad (Arabie saoudite).

AFP Agence France-Presse

Le champion d'Italie, qui restait sur deux défaites avant cette compétition, à Lisbonne contre le Benfica en Ligue des champions puis à Udine en Serie A, s'est remis à l'endroit en Arabie Saoudite, où il avait battu le tenant du titre, l'AC Milan, 2-0 en demi-finale.

Lors de la finale, le Napoli a archi-dominé la première période, se procurant plusieurs occasions nettes par Elmas (10e), McTominay (30e) ou Spinazzola (37e), avant que David Neres n'ouvre logiquement la marque à la 39e minute d'une frappe pure croisée d'environ 25 m trompant le gardien bolognais, qui effleurait le ballon sans pouvoir l'empêcher de terminer sa course dans les filets.

Par son jeu rapide et ses combinaisons en attaque entre Elmas, McTominay, Neres et Höjlund, les Napolitains ont souvent mis au supplice la défense d'une équipe de Bologne qui n'a cadré que deux tirs dans ce premier acte, sans inquiéter le gardien parthénopéen Milinkovic-Savic.

Au début de la seconde période, une minute après une balle d'égalisation pour Bologne, c'est Naples qui aggravait le score, lorsque Neves chipait le ballon à Lucumi sur une mauvaise relance de Ravaglia pour tromper une seconde fois le gardien bolognais (2-0, 57e). Poursuivant sa domination, Naples se procurait plusieurs autres occasions, mais le score en restait là.

Le pactole pour Naples

La Supercoupe, qui se dispute depuis 2023 avec quatre équipes (le champion, son dauphin, le vainqueur de la Coupe d'Italie et le finaliste), avait pris ses quartiers pour la quatrième année consécutive, et pour la sixième fois de son histoire, en Arabie saoudite.

Son vainqueur, Naples, touchera 11 millions d'euros, sur une dotation totale de 23 millions, un record.