Carlo Ancelotti donne les raison du malaise Mbappé

Carlo Ancelotti estime que Kylian Mbappé va vers le mieux. Photo: AFP

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé semble loin de son meilleur niveau. Si ses performances déclinaient déjà plusieurs mois avant son départ du Paris Saint-Germain, ses nombreux buts masquaient souvent ses difficultés. Désormais, son efficacité est toutefois en baisse (10 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues). Les deux penaltys récemment loupés, face à Liverpool en Ligue des champions et à l'Athletic Bilbao en championnat, mais aussi son attitude sur le terrain, témoignent d'un manque de confiance.

«Nombreux sont ceux qui, quand ils ratent, n’ont pas conscience de cela. Il fait tout ce qu’il peut pour faire du mieux possible, et le plus rapidement», confirme en conférence de presse Carlos Ancelotti, conscient que le Français n'est pas niveau. «C’est un problème de continuité et ça viendra lorsque lui et ses coéquipiers s’adapteront à ses caractéristiques qui sont spéciales. La question des penaltys dépend aussi de l’instant et de la motivation. Il doit tenir le coup. Tôt ou tard, ça marchera», ajoute l'Italien.

«Il est sur le bon chemin»

«Ce qui me fait dire qu’il est sur le bon chemin, c’est que son niveau d’intensité s’est amélioré», explique le coach madrilène. «Il s’est beaucoup amélioré sur ce plan. Contre Getafe, il a fait 600 mètres à haute intensité, contre l’Athletic 500 mètres. C’est un bon niveau.» Cela ne pourrait toutefois pas suffire pour assurer à Mbappé une place de titulaire au Real dans un avenir proche. Ce d'autant plus que Rodrygo est de retour de blessure, alors que Vinicius pourra prochainement retrouver sa place sur l'aile gauche. «Il faut le soutenir, même si cela ne veut pas dire qu’il doit jouer tous les matches», assure Carlo Ancelotti.

Le technicien italien confirme cependant que tout le club merengue le soutien.t «C’est un joueur qui est conscient de ce qu’il peut et va faire. Nous sommes avec lui.» Nouvelle chance pour Kylian Mbappé de relever la tête, ce samedi sur la pelouse de Girone (21h).