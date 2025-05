Zeki Amdouni est engagé dans la course au titre la plus chaude d'Europe avec Benfica. Il explique pourquoi il n'a jamais douté, mais aussi pourquoi il écrit des messages à Xherdan Shaqiri. Son prédécesseur Haris Seferovic parle également du Genevois.

Zeki Amdouni (24 ans) est la coolitude même! A la veille du derby brûlant contre le Sporting, Blick le surprend au téléphone peu après le déjeuner, et le Genevois répond tranquillement. L'attaquant de Benfica explique qu'il est certes un peu diminué physiquement, mais sa participation au grand match contre le rival de la ville n'est pas en danger. Et l'impatience est immense, partout à Lisbonne et dans le reste du pays.

Ce n'est pas étonnant, car les deux clubs se livrent à la course au titre la plus passionnante d'Europe puisqu'avant ce match, ils occupent la première place à égalité de points. L'Estadio da Luz sera le théâtre d'un match de feu ce samedi à 19h, heure suisse.

Haris Seferovic (33 ans) est bien placé pour connaître l'importance du derby de Lisbonne dans le monde du football. L'ancien attaquant de Benfica est entré en jeu à neuf reprises contre le Sporting. L'homme originaire de Sursee parle d'une «atmosphère spéciale». Et qu'à chaque fois, le président en personne a fait comprendre à l'équipe l'importance de ce match.

Haris Seferovic fait l'éloge de Zeki Amdouni

Interrogé sur son successeur suisse dans l'attaque de Benfica, l'international suisse aux 95 sélections répond: «C'est un bon joueur avec beaucoup de qualités. Et il va encore grandir. Plus il jouera de matches, meilleur il sera». Zeki Amdouni affirme que Haris Seferovic a été le premier à le féliciter lorsqu'il a prêté l'été dernier dans la capitale portugaise en provenance de Burnley, relégué en Championship.

Le Genevois n'a jamais craint que Benfica, l'un des plus grands clubs du monde avec près de 400'000 membres, puisse être un palier trop élevé. «Ils voulaient déjà m'engager il y a deux ans, l'estime était donc là dès le début. Et pour moi, il était important de jouer dans un club où je pourrais évoluer au niveau international». Ce plan a fonctionné. Au total, le Genevois a disputé onze matches de Champions League cette saison, dont des matches contre le Bayern, la Juve, l'Atletico et Monaco. Et comme sommet absolu, le duel contre Barcelone face à la superstar Lamine Yamal.

Lorsqu'on lui demande si Lamine Yamal sera un jour meilleur que son idole Lionel Messi, Zeki Amdouni répond: «Messi est Messi. Et il le restera. Mais c'est impressionnant ce que Lamine Yamal montre déjà à cet âge».

A 17 ans, encore à Meyrin

Zeki Amdouni lui-même jouait encore à 17 ans dans les équipes de jeunes du Meyrin FC. Il est donc d'autant plus remarquable que le Genevois soit devenu en très peu de temps un attaquant valant 18 millions, la somme que le FC Bâle a encaissée de Burnley en été 2023. Et probablement aussi la somme que Benfica devrait payer si son option d'achat était levée.

Cela n'a pas encore eu lieu. Mais le joueur offensif a fait sa propre publicité à Lisbonne. En 43 apparitions au total, il est directement impliqué dans onze buts. Et ce, à une position inhabituelle dans le couloir droit. «J'ai certes un bon pied gauche, mais je préfère me déplacer de la gauche vers le centre», explique Zeki Amdouni. Mais c'est au poste de 10 qu'il préfère jouer, tout en sachant que cette position est menacée d'extinction dans le football moderne.

Sauf au FC Bâle, où Xherdan Shaqiri envoie presque à lui tout seul le club rhénan vers le doublé. «Avec son arrivée, tout a changé. Je lui envoie des messages parce que je suis toujours le FCB de près», dit Zeki Amdouni. Selon lui, le temps passé au Parc Saint-Jacques fait partie des moments forts de sa carrière jusqu'à présent.

Mais, c'est sûr: aussi passionnante soit-elle, la Super League ne peut pas rivaliser avec un derby de Lisbonne.