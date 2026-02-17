Lors de son concert à Buenos Aires, Bad Bunny a honoré Lionel Messi en portant un maillot mythique de l'Argentine. Le chanteur portoricain célèbre sa tournée mondiale de façon symbolique.

La star mondiale Bad Bunny n’en finit plus d’asseoir son statut de phénomène planétaire. Récompensé aux Grammy Awards pour son album «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» et auteur d’une prestation XXL lors de la mi-temps du Super Bowl, le Portoricain a lancé sa tournée mondiale avec un clin d’œil très appuyé à l’Argentine… et à Lionel Messi.

Un symbole fort à Buenos Aires

Pour son troisième concert à l’Estadio Monumental, antre mythique de River Plate, Bad Bunny a surpris son public en arborant une version revisitée du maillot de l’Argentine 2006. Une pièce chargée d’histoire, floquée du numéro 19 de Lionel Messi, celui que la légende portait lors de sa toute première Coupe du monde. Un choix loin d’être anodin dans un pays où le football relève presque de la religion.

Une pièce rétro remise au goût du jour

Selon SO FOOT, ce maillot culte, réédité par adidas en janvier 2026, a été transformé en version oversize par la marque streetwear UNDEFEATED. Écusson centré, flocage frontal, coupe ample: le modèle «remixed» fusionne nostalgie et modernité, à l’image de l’artiste.

Le clin d’œil prend une dimension supplémentaire quand on sait que Bad Bunny et Lionel Messi avaient déjà collaboré en 2024 sur une collection adidas qui avait marqué les esprits. En Argentine, où la passion pour l’Albiceleste et ses maillots iconiques est viscérale, l’hommage a fait mouche. Le public, déjà acquis à la cause du chanteur, y a vu une preuve de respect envers son idole nationale.