Manchester City se rassure un peu plus

Erling Haaland a marqué un doublé contre West Ham. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Manchester City a enchaîné une deuxième victoire consécutive, samedi à domicile contre West Ham (4-1), de quoi éloigner encore davantage la crise de résultats qui a plombé les quadruples champions d'Angleterre en titre. Les «Citizens» ont repris des couleurs avec un festival offensif face aux «Hammers», six jours après avoir profité d'un autre adversaire trop tendre, Leicester (2-0).

A l'Etihad stadium, la lumière est principalement venue de Savinho et Erling Haaland, un duo d'attaque de plus en plus complémentaire, et déjà à l'origine du succès le week-end dernier.

Buteur et passeur, dimanche, l'ailier brésilien de 20 ans a provoqué un but contre son camp de Vladimir Coufal sur un centre fort (10e, 1-0), délivré une offrande pour la tête de Haaland (42e, 2-0) et glissé un nouveau ballon décisif pour le Norvégien (55e, 3-0). Phil Foden a corsé l'addition (58e, 4-0), avant que Niclas Füllkrug ne réduise l'écart (71e, 4-1).

Toujours sixièmes

Les quadruples champions d'Angleterre en titre ont donc empoché six points en deux rencontres de Premier League, soit plus que durant les neuf précédentes (une victoire, deux matches nuls et six défaites).

Au classement, ils restent certes au sixième rang (34 pts), mais ils restent aussi au contact de Newcastle (5e, 35 pts) et reviennent sur Chelsea (4e, 36 pts), accroché 1-1 samedi à Crystal Palace.