Snoop Dogg devient copropriétaire d'un club de football

Snoop Dogg sur scène le 9 juin 2025 à Los Angeles Photo: Michael Tran

AFP Agence France-Presse

La semaine dernière, Snoop Dogg s'était montré sur les réseaux sociaux arborant le nouveau maillot de Swansea pour la saison à venir et le club a annoncé jeudi qu'il en était devenu actionnaire. L'artiste de 53 ans rejoint au capital de Swansea le ballon d'or croate Luka Modric.

«L'histoire de ce club et de sa région m'ont touché. Ce sont une ville ouvrière et un club fiers. Un outsider qui mord, comme moi», a commenté Snoop Dogg. En novembre dernier, le club gallois a été racheté par des investisseurs américains, Brett Cravatt et Jason Cohen.

Ces derniers ont annoncé vouloir générer des revenus afin de permettre au club de recruter et espèrent que Snoop Dogg, dont le vrai nom est Calvin Broadus, leur «donnera un coup de pouce» grâce notamment à ses plus de 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Swansea a été relégué en Championship en 2018 et tente de remonter en Premier League. Wrexham, le rival gallois de Swansea, est monté en Championship depuis son rachat par les vedettes hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney en 2020.