Privée de Coupe du monde depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie ne sera pas au rendez-vous l'été prochain en Amérique du Nord. Elle veut organiser un tournoi au même moment, avec les équipes non qualifiées.

La Russie va-t-elle créer son propre tournoi? Photo: AP

Blick Sport

Groupe A: Russie, Serbie, Chili, Nigéria. Groupe B: Grèce, Pérou, Venezuela et Cameroun. Non, cela n'est pas le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde 2026 qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada. C'est d'ailleurs impossible puisque toutes les nations citées précédemment ne seront pas de la partie l'été prochain. La première nommée, parce qu'elle est interdite de compétition par la FIFA depuis 2022 et l'invasion en Ukraine. Les autres car elles ne se sont pas qualifiées pour la fête du football mondial.

Privée des grands tournois, la Russie veut faire pression sur les grandes instances, comme l'explique le site «Onet». Le but est de pouvoir prendre part à la Coupe du monde 2030, qui aura lieu en Espagne, au Maroc et au Portugal. Pour l'instant, le projet n'en est qu'à sa phase de planification et rien n'est encore officiel.

Pour le moment, la Russie est obligée de disputer des matches amicaux face à des équipes qui le veulent bien. Cette année, elle a par exemple disputé 10 matches (5 victoires, 3 nuls et une défaite). Le seul revers a eu lieu face au Chili, le 15 novembre dernier.