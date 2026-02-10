Un footballeur brésilien se fait pincer avec 2,32‰ au volant!

Pastor, footballeur brésilien de 25 ans, s'est fait pincer en pleine nuit à Sofia avec un taux d'alcoolémie impressionnant: 2,32‰! Il invoque une période difficile sur le plan personnel.

À 2h du matin, pendant que certains récupèrent pour l’entraînement, David Pastor, footballeur du CSKA Sofia, s'est lui fait pincer par la police avec... 2,32 ‰ d’alcool dans le sang! Le footballeur brésilien a grillé un feu rouge grillé et percuté une voiture en stationnement. Le tout sur un axe très fréquenté de la capitale bulgare.

Une période difficile sur le plan personnel

Le joueur, conscient de risquer très gros, a écrit une lettre d'excuses. «Je suis conscient que mes actions ont nui non seulement à moi-même et à mes proches, mais aussi au CSKA Sofia, à mes coéquipiers et à tous ceux qui me soutiennent. J'ai récemment traversé une période difficile sur le plan personnel et, en règle générale, de tels agissements ne font pas partie de ma personnalité, de mon comportement en tant que personne, athlète et joueur du CSKA. Mais rien ne saurait justifier mon comportement ce soir-là», a-t-il écrit.

Le site Sportal.bg indique avoir appris que la mère de David Pastor était décédée récemment et qu'elle aurait dû fêter son anniversaire le soir de l'accident causé par son fils. «Bien entendu, cela n'excuse en rien les actes du Brésilien», écrit le site bulgare.