Bologne n'arrive plus à gagner

Bologne n'arrive plus à gagner

Andrea Pinamonti a égalisé pour Gênes. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Bologne, équipe surprise de la saison dernière (5e) sous la conduite de Thiago Motta, parti à l'intersaison entraîner la Juventus Turin, a mené 2 à 0 après des buts de Riccardo Orsolini (37e) et de Jens Odgaard (56e).

Mais l'équipe désormais entraînée par Vincenzo Italiano s'est effondrée après l'heure de jeu et a concédé deux buts inscrits par Andrea Pinamonti (73 et 85e). Titulaire dans cette rencontre, le Suisse Remo Freuler a été aligné durant 90 minutes. De son côté, le Vaudois Dan Ndoye ne faisait pas partie de l'effectif.

Bologne n'a toujours qu'une victoire, toutes compétitions confondues, à son actif cette saison et reste coincé à la 13e place du championnat avec neuf points.

Mardi, le club d'Emilie-Romagne affronte Aston Villa lors de la 3e journée de la Ligue des champions et recevra dans deux semaines Monaco. En C1, il a fait match nul contre le Shakhtar Donetsk (0-0) et s'est incliné à Liverpool (2-0). Le Genoa, qui restait sur trois défaites de suite, est 17e avec six points.