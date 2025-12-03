L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

L'UEFA a annoncé mercredi que l'Allemagne allait organiser l'Euro en 2029, avec l'objectif d'accélérer l'essor du football féminin. Et de vendre plus d'un million de billets.

AFP Agence France-Presse

L'Allemagne organisera l'Euro 2029 féminin de football, préférée mercredi par l'UEFA à la Pologne et au tandem Suède-Danemark, avec pour promesse d'accélérer l'essor du football féminin.

Géant du football féminin avec ses huit titres continentaux et déjà deux Euros organisés (1989, 2001), le pays paraissait d'autant plus favori qu'il reste sur l'accueil largement salué du Championnat d'Europe masculin en 2024. L'Allemagne succède à la Suisse, qui avait organisé un tournoi qui avait fait vibrer le peuple et s'était attiré les louanges des différentes sélections.

«Potentiel encore inexploité»

Revancharde après avoir vu la FIFA lui préférer en 2024 le Brésil pour accueillir le Mondial 2027, l'Allemagne ambitionne «d'aider à réaliser l'énorme potentiel encore inexploité» du football féminin, selon son dossier. «Nous avons les grandes arènes et je suis convaincu que nous pouvons les remplir», avançait récemment Bernd Neuendorf, le patron de la fédération, alors que l'Allemagne présente huit stades surpassant nettement les exigences de jauge de l'UEFA.

Si celui de Wolfsburg offre seulement 26'000 sièges, Leipzig, Cologne et Hanovre dépassent les 40'000, Düsseldorf et Francfort les 50'000, Dortmund et l'Allianz Arena de Munich les 60'000.

Vendre plus d'un million de billets

Au total, l'Allemagne vise «plus d'un million de billets vendus» contre 657'291 cet été en Suisse, un critère important puisque l'Euro féminin demeure déficitaire pour l'UEFA malgré son succès populaire croissant. Le pays met également en avant sa centralité et son réseau ferroviaire dense, un atout déjà apprécié en Suisse qui avait réussi à acheminer 86% de ses détenteurs de billets en transports publics, à pied ou à vélo.

Candidate malheureuse face à la Suisse pour l'édition 2025, la France n'avait pas retenté sa chance, à la différence de la Pologne et du tandem Danemark-Suède - cette fois sans ses voisins finlandais et norvégiens.

Italie et Portugal avaient pour leur part retiré leurs dossiers pour se concentrer sur la co-organisation de deux tournois masculins, respectivement l'Euro 2032 avec la Turquie et le Mondial 2030 avec l'Espagne et le Maroc.