«Le lendemain de ma blessure, je ne pouvais plus marcher»

Le joyau de la Nati Aurèle Amenda fait son retour dans l'équipe de l'Eintracht Francfort après deux mois d'absence pour cause de blessure. Le défenseur central nous parle de sa rééducation, de ses ambitions pour la Nati et de son expérience en Allemagne.

Aurèle Amenda est de retour après la blessure qu'il a contractée lors de ses débuts en équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Carlo Emanuele Frezza

Le joyau de la Nati Aurèle Amenda est de retour, plus de deux mois après sa blessure à la cheville, contractée lors de ses débuts contre la Serbie! Comme contre Hoffenheim (2-2) ce week-end, il figurait de nouveau dans l'effectif de l'Eintracht Francfort en Europa League contre l'AS Roma ce jeudi, sans entrer en jeu. Blick a rencontré le défenseur de 1,97 m sur le terrain du club allemand pour une interview.

Aurèle, combien de temps faudra-t-il encore attendre avant de vous revoir sur le terrain?

Depuis la semaine dernière, je m'entraîne à nouveau à fond avec l'équipe. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour retrouver le rythme du jeu.

Comment avez-vous vécu la rééducation après la rupture des ligaments de la syndesmose? Après tout, c'était votre première opération.

Au début, ce n'était clairement pas facile. Il a fallu de nombreux entraînements intensifs pour revenir à 100%. Mais je pense aussi que cette période m'a rendu encore plus fort mentalement. Le club, le staff, les entraîneurs de rééducation ainsi que mes parents m'ont beaucoup aidé.

Vous vous êtes blessé justement lors de vos débuts en équipe nationale. Ce jour-là, vous avez dû vivre des montagnes russes d'émotions.

Autant j'étais heureux le matin du match, autant j'étais déçu le soir. Le sélectionneur Murat Yakin m'a annoncé le matin que je jouerais dans le onze de départ. Plein de joie, j'ai immédiatement appelé mes parents et mon frère. Toute la journée, je me suis senti bien et je n'ai ressenti aucune pression. Cela m'a un peu surpris, mais c'est aussi facile quand tu as des coéquipiers comme Granit Xhaka qui te font confiance sur le terrain et qui parlent beaucoup avant et pendant les matches. Mais la blessure est arrivée à la fin. C'était vraiment dommage. Mais je regarde l'avenir de manière positive et je vais continuer à travailler dur pour pouvoir, je l'espère, fêter bientôt mon retour en équipe nationale.

Vous avez terminé le match malgré votre blessure.

L'adrénaline m'a permis de continuer à jouer. Ce n'est qu'après le match que j'ai ressenti la douleur au genou. Le lendemain, je me suis levé et je ne pouvais presque plus marcher. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il pouvait s'agir de quelque chose de plus grave.

Quelles ont été les réactions de l'équipe?

Juste après le match, le staff et les autres joueurs m'ont félicité pour ma performance. Mais quand il a été clair que je devais retourner à Francfort pour passer une IRM, la déception a pris le dessus. J'aurais dû jouer une nouvelle fois dès le début contre l'Espagne.

Avez-vous eu des nouvelles du sélectionneur Murat Yakin depuis?

Oui, il m'a écrit après mon opération. C'est un entraîneur qui se soucie aussi de ses joueurs.

Vous voyez-vous revenir en équipe nationale dès le mois de mars ou plutôt à l'automne, lorsque la qualification pour la Coupe du monde sera à l'ordre du jour?

Si j'obtiens mon temps de jeu ici à Francfort, l'équipe nationale sera certainement bientôt à nouveau d'actualité. Je suis convaincu que j'ai la qualité nécessaire pour devenir titulaire avec la Nati. Mais cela prend du temps.

Dans l'effectif de la Nati, vous êtes régulièrement comparé à Manuel Akanji. Cela vous met-il la pression?

Pas du tout. De par notre profil, nous sommes deux défenseurs centraux similaires. Pour moi, il est un modèle. Il a gagné beaucoup de titres. Je peux donc beaucoup apprendre de lui. Ce serait un rêve de jouer avec lui en équipe nationale.

Vous êtes à Francfort depuis six mois. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la ville?

Honnêtement, les fans. On sent que la ville soutient le club. La base de supporters est énorme et l'ambiance au stade est toujours incroyable. Mais la ville me plaît aussi beaucoup. Au début, je me promenais beaucoup sur le Main. Et il y a beaucoup de bons restaurants et de jolies places.

Avec Pirmin Schwegler, un visage bien connu en Suisse est de retour à Francfort depuis quelques semaines en tant que directeur du football. Comment l'avez-vous perçu?

Malgré le peu de temps, nous avons déjà établi une bonne relation. Il m'a dit qu'il me suivait depuis longtemps et qu'il me connaissait donc. C'est un type super et j'ai beaucoup à apprendre de lui, car il avait un standing exceptionnel parmi les fans ici à Francfort lorsqu'il était joueur.

Quels sont vos objectifs personnels pour les prochaines semaines?

Je veux d'abord accumuler des minutes de jeu. L'équipe joue actuellement très bien, ce qui ne sera pas facile. Mais mon objectif est bien sûr de conquérir une place de titulaire.

Vous l'avez évoqué: Francfort est en bonne voie. Mais avec Omar Marmoush, qui a rejoint Manchester City il y a quelques jours, votre équipe a maintenant perdu un de ses piliers.

Son départ n'est évidemment pas si simple à court terme, aussi bien pour les fans que pour nous, les joueurs. Mais on ne peut pas refuser une telle offre. Il a plus que mérité ce transfert en raison de ses excellentes performances et de son comportement au sein du club et avec les fans, et je lui souhaite le meilleur.

En Bundesliga, Francfort occupe la troisième place et en Europa League, Francfort est en passe de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Les objectifs de la saison devraient être clairs: se qualifier pour la Ligue des champions et remporter l'Europa League.

Pour chaque joueur, ce serait un rêve de rejouer la saison prochaine en Champions League. J'en suis convaincu, et c'est aussi notre objectif, de rester en haut. Avec notre qualité et notre esprit d'équipe, nous pouvons y arriver.

Et en Europa League?

Tout est possible. Le rêve est de gagner l'Europa League. Comme en 2022.