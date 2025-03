Cédric Zesiger brille avec Augsbourg, contribuant à une série de 8 matches sans encaisser de but en Bundesliga. Le défenseur suisse a joué un rôle clé dans la victoire 1-0 contre Wolfsburg, son club d'origine, prolongeant l'invincibilité de l'équipe à 10 matches.

Cédrix Zesiger: une carrière relancée avec son prêt à Augsbourg. Photo: WALTER BIERI

ATS Agence télégraphique suisse

Huitième match de Bundesliga avec Augsbourg sans concéder le moindre but! Cédric Zesiger est vraiment en train de vivre une aventure particulière depuis son prêt en Bavière.

Samedi face à Wolfsburg, le club auquel il appartient, le Seelandais a été l’un des grands artisans du succès 1-0 d’Augsbourg. Il fut, en effet, à l’origine du but inscrit par Phillip Tietz. Désormais invaincus depuis 10 rencontres, les Bavarois n’ont plus encaissé de but depuis 614 minutes, depuis l’autogoal de Noahkai Banks lors du 1-1 contre St. Pauli le 1er février dernier dans... une rencontre que n’avait pas disputée Cédric Zesiger alors suspendu.

Marquée par le nul 1-1 du Bayern Munich à Berlin face à Union, cette 26e journée n’a pas vraiment souri à Jonas Omlin. Le gardien lucernois a dû céder sa place à 20 minutes de la fin du match à Brême où Borussia Mönchengladbach s’est imposé 4-2 grâce notamment à un triplé d’Alassane Pléa. Revenu au jeu depuis la blessure du titulaire Moritz Nicolas il y a un mois, Jonas Omlin n’avait pas vraiment besoin de ce nouveau coup dur.