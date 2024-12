Yann Sommer est une nouvelle fois à l'honneur en Italie! Le gardien de l'Inter reçoit le prix de gardien de l'année. Et lors du gala, il fait une apparition brillante et remarquée avec sa femme Alina.

1/6 Yann Sommer a été élu gardien de l'année en Italie. Photo: AFP

Blick Sport

Grand honneur pour Yann Sommer, encore une fois! Le Bâlois de 35 ans a été élu gardien de l'année lors du Gran Gala del Calcio AIC. Et il n'est pas le seul joueur de l'Inter à pouvoir se réjouir d'avoir été nommé dans l'équipe de l'année. Lors des Awards du football italien, l'équipe de l'ancien gardien de l'équipe nationale suisse (94 matchs internationaux) a fait une belle razzia après le titre de champion de la saison dernière - le 20e de l'histoire du club .

L'Inter peut se réjouir d'avoir remporté les catégories «Club de l'année», «Entraîneur de l'année», «Joueur de l'année» et «But de l'année». En outre, six autres Nerazzurri, en plus de Yann Sommer, ont été nommés dans l'équipe de l'année.

Équipe de l'année (saison 2023/24) Yann Sommer (Inter) ; Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Bologne), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter) ; Teun Koopmeiners (Juve), Hakan Calhanoglu (Inter), Nicolò Barella (Inter) ; Joshua Zirkzee (Bologne), Lautaro Martinez (Inter), Marcus Thuram (Inter). Yann Sommer (Inter) ; Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Bologne), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter) ; Teun Koopmeiners (Juve), Hakan Calhanoglu (Inter), Nicolò Barella (Inter) ; Joshua Zirkzee (Bologne), Lautaro Martinez (Inter), Marcus Thuram (Inter). plus

«Je suis très heureux et fier de recevoir cette distinction», a déclaré Yann Sommer, cité sur le site de l'Inter. «Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, c'est un moment très spécial pour moi». Il le partage avec sa femme Alina, qui l'accompagne lors de son passage sur le tapis rouge à Milan. Tous deux font une entrée en scène brillante, plus que digne d'un gala.

Cette distinction est d'autant plus particulière pour Yann Sommer qu'il a succédé à André Onana (28 ans) à l'Inter. Le Camerounais a été transféré à Manchester United en 2023. «C'est un gardien fantastique et il a fait un travail formidable à l'Inter», lui rend hommage Yann Sommer. «C'est toujours un grand défi de succéder à un gardien de but comme lui». Selon lui, son objectif est de conserver son propre style et d'aider l'équipe par ses performances. Un défi que Yann Sommer relève sans peine.