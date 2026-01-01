Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

La star brésilienne Neymar a prolongé son contrat avec le Santos FC jusqu'à fin 2026. Malgré des blessures récurrentes, l'attaquant de 33 ans a contribué au maintien du club en première division.

ATS Agence télégraphique suisse

La star brésilienne Neymar est parvenue à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos FC, son club formateur. Une source proche des négociations l'a confirmé à l'AFP.

L'attaquant de 33 ans a vécu une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint en début d'année, en raison de blessures à répétition. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Mercredi, l'ancien club de Pelé a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo énigmatique montrant une vue aérienne du stade Vila Belmiro avec la date du 31 décembre 2026, accompagnée du texte: «L'heure approche», mais sans mentionner Neymar dont le contrat initial expire le 31 décembre à minuit.

Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé), Neymar n'a pas joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Sa dernière rencontre sous le maillot du Brésil remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou contre l'Uruguay.

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe cinq fois championne du monde. «Puisque nous parlons de Neymar, nous devons parler d'autres footballeurs. Nous devons penser au Brésil, qui peut être avec ou sans Neymar», a déclaré Ancelotti lors de sa dernière conférence de presse, début décembre, après le tirage au sort du Mondial 2026.