Selon les informations de Blick, Zuber a signé un contrat avec l'Atromitos Athènes. Après quelques années passées à l'AEK Athènes, il s'agit de son deuxième club en Grèce.

Tobias Wedermann

La surprise, puis la déception, ont été grandes au FC Zurich et chez ses supporters. Le 1 janvier, Steven Zuber a annoncé la résiliation de son contrat, pourtant valable jusqu’à l’été 2027. «J’ai vécu une période agréable et enrichissante au FCZ. Mais je souhaite désormais m’orienter vers de nouveaux horizons. Je remercie le club de m’en avoir donné l’opportunité», avait alors expliqué le joueur zurichois.

La destination du milieu offensif est désormais connue. Selon les informations du Blick, Steven Zuber s’est engagé jeudi avec l’Atromitos Athènes. À 34 ans, l’international suisse quitte ainsi la Super League pour faire son retour en Grèce, un championnat où il jouit d’une excellente réputation après quatre saisons passées à l’AEK Athènes, ponctuées par un doublé championnat–coupe.

Le contrat signé avec l’Atromitos court jusqu’à l’été 2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Immédiatement après son départ du FCZ, plusieurs clubs européens, notamment grecs, s’étaient manifestés. C’est finalement l’Atromitos, actuellement en lutte dans la Super League grecque, qui a remporté la course.