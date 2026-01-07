L'ancien Servettien Martin Chivers est décédé

Le buteur anglais Martin Chivers nous a quittés à l'âge de 80 ans. Légende de Southampton et de Tottenham, il aura également marqué la Suisse, jouant deux ans au Servette FC.

Blick Sport

L'attaquant anglais, légende de Tottenham (350 matches pour 167 buts selon transfermarkt) ou Southampton (81 matches, 35 buts), sa ville natale, est décédé à l'âge de 80 ans. Vainqueur de plusieurs trophées avec les Spurs, il a aussi disputé 24 matches avec l'équipe nationale d'Angleterre, marquant treize buts.

Martin Chivers aura également laissé de grands souvenirs en Suisse. Le charismatique buteur anglais a joué deux saisons pour le Servette FC, entre 1976 et 1978. Le temps de disputer 74 matches et d'inscrire 37 buts sous les couleurs Grenat. Et de marquer les Charmilles à jamais.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre légendaire ancien attaquant Martin Chivers», a déclaré Tottenham sur X. «Nous adressons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux anciens coéquipiers de Martin en cette période extrêmement triste. Repose en paix, Martin. Tu resteras l'un des plus grands joueurs de tous les temps.»