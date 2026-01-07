L'ancien Servettien Martin Chivers est décédé

L'attaquant anglais, légende de Tottenham (350 matches pour 167 buts selon transfermarkt) ou Southampton (81 matches, 35 buts), sa ville natale, est décédé à l'âge de 80 ans. Vainqueur de plusieurs trophées avec les Spurs, il a aussi disputé 24 matches avec l'équipe nationale d'Angleterre, marquant treize buts.
Martin Chivers aura également laissé de grands souvenirs en Suisse. Le charismatique buteur anglais a joué deux saisons pour le Servette FC, entre 1976 et 1978. Le temps de disputer 74 matches et d'inscrire 37 buts sous les couleurs Grenat. Et de marquer les Charmilles à jamais.
«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre légendaire ancien attaquant Martin Chivers», a déclaré Tottenham sur X. «Nous adressons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux anciens coéquipiers de Martin en cette période extrêmement triste. Repose en paix, Martin. Tu resteras l'un des plus grands joueurs de tous les temps.»