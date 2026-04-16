Alexander Manninger décède dans un accident de la route

Le gardien autrichien est mort dans un accident de voiture jeudi, à 48 ans. International autrichien, il avait aussi défendu les cages d'Arsenal ou de la Juventus.

Blick Sport et ATS

Alexander Manninger est décédé à l'âge de 48 ans, ce jeudi 16 avril. L'ancien gardien de l'équipe nationale d'Autriche a connu un accident de la route, à Nussdorf am Haunsberg, proche de sa ville natale de Salzbourg.

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Formé à l'Austria Salzbourg (devenu depuis RB Salzbourg), Alexander Manninger a défendu les couleurs de plusieurs gros clubs. De 1997 à 2002, le portier a évolué à Arsenal, disputant une soixantaine de matches. Il a également porté la tunique de plusieurs clubs italiens, dont celle de la Juventus, de 2008 à 2012 (48 matches joués). Il comptait 33 sélections avec l'équipe d'Autriche.

Selon la police, la voiture de Alexander Manninger a été percutée et traînée par un train à 8h20 alors qu'il traversait un passage à niveau. Les premiers secours ont désincarcéré le Salzbourgeois, qui voyageait seul, de l'épave. Les tentatives de réanimation ont été vaines. Le conducteur du train n'a pas été blessé. Les causes de l'accident font encore l'objet d'une enquête.