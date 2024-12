Une belle consolation pour Vinicius Junior. Photo: Hussein Sayed

Vinicius venge donc l'affront ressenti par le Real Madrid qui avait annulé sa venue à la cérémonie du Ballon d'Or fin octobre à Paris pour protester contre la victoire du stratège de Manchester City Rodri.

Le club merengue a aussi vu son entraîneur Carlo Ancelotti emporter le trophée du meilleur entraîneur de l'année. L'Italien avait déjà été désigné au Ballon d'Or.

Les deux hommes ont prononcé quelques mots de remerciement sur la scène, eux qui disputeront la finale de la Coupe intercontinentale contre le club mexicain Pachuca mercredi à Doha.

Au côté du prix Puskas de plus beau but de l'année, décerné au Mancunien Alejandro Garnacho, la FIFA a créé cette année un prix Marta dédié au plus beau but féminin de l'année, attribué à... Marta, la joueuse brésilienne à l'immense carrière.