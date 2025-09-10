La Bolivie peut toujours rêver de Coupe du monde

La Bolivie rêve toujours de participer à la Coupe du monde après sa victoire 1-0 contre le Brésil à El Alto. Cette victoire lui assure une place de barragiste et ravive ses chances de qualification après plus de 30 ans d'absence.

Miguelito: il n'a pas tremblé pour transformer le penalty qui envoie la Bolivie en barrage. Photo: Luis Gandarillas

ATS Agence télégraphique suisse

Le rêve de disputer la Coupe du monde après une attente de plus de trente ans est toujours possible pour la Bolivie. Son succès face au Brésil lui offre, en effet, une place de barragiste.

A El Alto dans un stade situé à plus de... 4000 m d'altitude, les Boliviens se sont imposés 1-0 grâce à une réussite de Miguelito lors de la 18e et dernière journée des éliminatoires de la zone AMSUD. Le joueur de l'América MIneiro a marqué sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Le Venezuela hors du top-7

La Bolivie prend ainsi la 7e place du classement devant le Vénézuéla, battu 6-3 par la Colombie après avoir pourtant mené à deux reprises au score. La Bolivie disputera les barrages en mars prochain qui réunira six équipes pour deux places à pourvoir. Sa dernière participation à une phase finale de la Coupe du monde remonte à 1994.

Sans Lionel Messi ménagé, l'Argentine s'est inclinée 1-0 en Equateur. Cette défaite ne remet pas en question sa première place dans ces éliminatoires devant l'Equateur justement, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil et le Paraguay.