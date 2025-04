José Mourinho s'en prend au coach adverse lors du derby

Blick Sport

Certains parents ont l'habitude de jouer avec leurs enfants à «Je te vole ton nez». Le principe: pincer gentiment le nez du bambin et faire semblant que son pouce, cacher entre son index et son majeur, est en réalité la truffe. Un geste que José Mourinho a reproduit à la fin du match de Coupe de Turquie entre son Fenerbahce et Galatasaray. Par contre, pas sûr que le Portugais le réalisait sous forme de jeu.

L'entraîneur de Fenerbahce n'a apparemment pas apprécié être éliminé en quarts de finale face au grand rival. Après le coup de sifflet final et un temps additionnel marqué par trois cartons rouges, le «Special One» a traversé le milieu de terrain et a attrapé le nez de son homologue, Okan Buruk. Celui-ci, surpris, est tombé au sol de manière quelque peu théâtrale.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

José Mourinho va-t-il être suspendu pour ce match? Affaire à suivre. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois qu'il se met en évidence lors du derby stambouliote. En février, le technicien avait déjà tenu des propos racistes et avait été suspendu pour quatre matches.