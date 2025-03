Le Panama célèbre son but avec Thierry Henry!

1/2 Cecilio Waterman marque le but de la victoire contre les États-Unis dans les arrêts de jeu. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner, avec ATS

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les États-Unis accueillaient le Panama en demi-finale de la Ligue des Nations d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale à Inglewood, en Californie. Bien que les visiteurs n’aient pratiquement rien pu faire pendant 90 minutes, ils sont parvenus à l'emporter dans les arrêts de jeu. Cecilio Waterman, du club chilien de Coquimbo, a surpris le gardien remplaçant de Crystal Palace Matt Turner d’un tir précis à ras de terre.

Mais c’est surtout la célébration de ce but qui avait une saveur spéciale. Après sa réussite, l’attaquant a enlevé son maillot et a couru tout droit en direction du plateau de la chaîne de télévision américaine CBS Sports, situé juste derrière le panneau publicitaire. Il est monté sur la petite estrade et a célèbré son but avec… Thierry Henry. L’ancien joueur d’Arsenal est en effet consultant pour la chaîne. Après le match, Cecilio Waterman est même allé chercher un autographe sur son maillot auprès de la star, indiquant que le Français était son idole d’enfance.

Le Brésil exulte aussi à la dernière minute

Plus au sud, à Brasilia, le Brésil s’est aussi imposé dans les dernières minutes en qualification pour la Coupe du monde 2026. Après deux matches nuls contre l’Uruguay et le Venezuela, l’équipe de l’entraîneur Dorival Junior a gagné 2 à 1 contre la Colombie.

Vinicius Junior a marqué le but décisif dans le temps additionnel au stade Mané Garrincha de la capitale brésilienne. Le Brésil avait commencé fort en ouvrant le score après six minutes déjà grâce à un penalty transformé par Raphinha. Peu avant la pause, Luis Diaz (FC Liverpool) a égalisé. Ce n’est qu’à la 9e minute du temps additionnel que Vinicius fait la décision en marquant de loin.

Grâce à cette victoire, le Brésil se hisse à la deuxième place du classement des qualifications pour l’Amérique du Sud avec 21 points en 13 matches. L’Argentine, championne du monde, est en tête avec 25 points et un match en moins. Le duel au sommet entre les deux rivaux aura lieu mardi, mais sans Neymar et Messi.