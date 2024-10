Joao Neves (à droite) a mis le PSG sur les bons rails au Vélodrome. Photo: Laurent Cipriani

ATS Agence télégraphique suisse

Mené 1-0 à la 7e minute à la suite d'un but de Joao Neves, l'OM s'est retrouvé à 10 contre 11 après l'expulsion précoce d'Amine Harit (20e). Le PSG a ensuite classé l'affaire avant la mi-temps, profitant d'un but contre son camp de Leonardo Balerdi (29e), puis d'une réussite de Bradley Barcola (40e).

Avec cette victoire, Paris prend seul la tête du championnat de France, avec six points d'avance sur Marseille et trois sur Monaco, battu à Nice dimanche (2-1) malgré un but de Breel Embolo.