Breel Embolo et Monaco s'inclinent chez la lanterne rouge

Un doublé de l'attaquant jordanien Mousa Tamari (54e, 82e) a permis à l'équipe de Jean-Louis Gasset de renverser les Monégasques, dominateurs et en tête à la pause grâce à un but du défenseur allemand Thilo Kehrer (31e).

Battus la semaine passée par Angers (3-1), les partenaires du gardien Benjamin Lecomte, auteur de nombreux arrêts, ont répondu à l'appel de leur entraîneur Jean-Louis Gasset et ont apparemment retrouvé quelques vertus mentales.

Monaco, lui, n'avance plus. Les premières places du podium, occupées par le Paris SG et Marseille, s'éloignent et l'ASM va perdre sa troisième place quel que soit le résultat du match entre ses poursuivants Nice (4e, 30 pts et meilleure différence de buts) et Lille (5e, 29 pts), qui s'affrontent dans la soirée dans le Nord. Lyon (6e, 28 pts) pourrait également lui passer devant au classement.

Breel Embolo, remplaçant au coup d'envoi, est entré en jeu à la 77e minute de jeu à la place Eliesse Ben Seghir, sans parvenir à se montrer dangereux.