Vincent Sierro marque mais Toulouse s'incline au Vélodrome

ATS Agence télégraphique suisse

Sierro a inscrit le deuxième but toulousain, permettant à son équipe de revenir à 3-2 à la 76e en reprenant du volée un coup franc botté par Cristian Casseres. Il s'agit de son cinquième but en championnat de France, mais du quatrième dans ses six dernières sorties.

Cette victoire permet à Marseille, chez qui le défenseur genevois Ulisses Garcia est entré en jeu juste après la réussite de Sierro, de récupérer la 2e place du classement derrière le champion Paris St-Germain. Les Phocéens ont deux longueurs d'avance sur Monaco, qui s'est incliné 2-1 à Brest samedi.