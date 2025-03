Le PSG fait le plein de confiance avant Liverpool

Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Au Roazhon Park de Rennes, Paris s'est rassuré avant de se rendre à Anfield mardi prochain pour tenter d'arracher sa qualification pour les quarts de finale de la compétition européenne. Après avoir manqué d'efficacité en milieu de semaine face aux Reds, vainqueurs 1-0, les Parisiens ont retrouvé de la précision devant le but.

Et notamment l'ancien Rennais Ousmane Dembélé, rentré à l'heure de jeu. Auteur d'un nouveau doublé, ses 19e et 20e buts cette saison en Ligue 1 (90e+1, 90e+4), il retrouve de la confiance à trois jours du match le plus important de la saison pour le club de la capitale.

Le «super-sub» Gonçalo Ramos, cette fois titularisé par Luis Enrique pour faire tourner son effectif, a encore une fois marqué, continuant de gonfler ses statistiques alors qu'il est peu utilisé: treize buts et cinq passes décisives en 26 matches.

Après quatre victoires en cinq matches, Rennes a chuté et stagne à 11e place (29 pts), avant les matches d'Auxerre et Angers, qui pourraient dépasser les Bretons en cas de victoire.

Toujours invaincu en Ligue 1 et à une semaine du classique, le PSG compte désormais 65 points, 16 de plus que l'OM qui a été battu en toute fin de match par Lens au Vélodrome (90+4, 1-0), Neil El Aynaoui offrant la victoire aux Sang et Or.