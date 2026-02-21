Un nouveau but pour Denis Zakaria avec Monaco

ATS Agence télégraphique suisse
Menés 2-0 à la 56e, les Monégasques ont renversé la table en l'espace de dix minutes. Folarin Balogun a sonné la révolte (62e) avant le but de Zakaria, un joli coup de tête (70e), et le 3-2 décisif de l'Espagnol Ansu Fati (72e). Le Genevois s'était déjà illustré le week-end dernier en marquant contre Nantes (3-1).
Cette défaite des Lensois, qui avaient remporté 11 de leurs 13 derniers matches, donne l'occasion au Paris Saint-Germain de reprendre la tête du Championnat de France. Le PSG accueille Metz ce samedi soir au Parc des Princes (21h05).
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
1:0
23
31
54
2
RC Lens
23
24
52
3
Olympique Lyonnais
22
16
45
4
Olympique Marseille
23
17
40
5
Lille OSC
22
4
34
6
AS Monaco
23
2
34
7
Stade Rennais FC
22
-1
34
8
RC Strasbourg
22
7
31
9
Toulouse FC
23
6
31
10
FC Lorient
22
-4
31
11
Stade Brestois
23
-3
30
12
Angers SCO
22
-5
29
13
Le Havre AC
22
-7
26
14
OGC Nice
22
-13
23
14
Paris FC
23
-13
23
16
AJ Auxerre
22
-13
17
17
FC Nantes
22
-20
14
18
FC Metz
0:1
23
-28
13
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation