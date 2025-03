L'idée était bonne, la réalisation un peu moins. Photo: DR

Blick Sport

Les supporters de Lille sont plutôt habitués aux boulettes de leur entraîneur Bruno Genesio, lequel est régulièrement à côté de la plaque dans sa communication ou ses compositions fantaisistes d'équipe. Mais ce dimanche soir, ce sont eux qui se sont plantés, et dans les grandes largeurs!

La réception de Lens était en effet une belle occasion de briller et de montrer leur savoir-faire en matière de tifo. Le match était programmé dimanche soir et ce derby du nord est toujours un moment très attendu dans le football français. Les caméras étaient donc braquées sur Lille et ses supporters voulaient marquer le coup.

Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ils s'étaient pourtant donné beaucoup de peine pour réaliser un magnifique tifo. L'idée était bonne, les efforts à la hauteur, mais un petit souci de coordination est venu tout gâcher. Une partie du tifo a en effet été déployée à l'envers... Le message devenait du coup illisible. Et, forcément, les moqueries ont fusé.

Sur le terrain, par contre, les Lillois ont assuré en l'emportant 1-0. Au moins ça...