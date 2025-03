Lens punit l'OM de son inefficacité

L'OM a poussé, dominé et même frappé sur la barre mais a payé cher son inefficacité et son manque de tranchant samedi en s'inclinant 1-0 contre Lens au Stade Vélodrome. Blick vous propose les highlights de cette rencontre.

Photo: AFP

Le temps additionnel s'écoulait lentement et Lens, décimé par les blessures et les suspensions, défendait avec beaucoup d'acharnement et pas mal de savoir-faire le point du 0-0 qui lui convenait très bien.

Et puis, sur un long ballon, le défenseur Sang et Or Deiver Machado a profité d'un espace offert par le positionnement très haut des Marseillais pour aller éliminer Valentin Rongier d'un crochet d'attaquant et servir Neil El Aynaoui dans la surface.

Le milieu lensois a alors frappé très fort pour donner la victoire à son équipe (1-0, 90+4), qui remonte à la 8e place, et mettre l'OM dans une situation assez périlleuse.

Les Marseillais (49 pts) peuvent voir les Niçois (46 pts) revenir sur eux, voire les dépasser à la différence de buts, en cas de succès à domicile dimanche contre Lyon.