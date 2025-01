Le PSG enchaine et maintient son avance grâce à Dembélé

Ousmane Dembélé est actuellement très en forme avec le PSG Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Avec ces deux réalisations, le N.10 totalise désormais dix buts en Ligue 1 et est le meilleur co-buteur du club, à la même hauteur que Bradley Barcola, moins efficace ces dernières semaines à l'image de sa frappe pas assez travaillée et directement sur le gardien des Verts Gautier Larsonneur (35e) et de son but refusé pour une faute sévère (39e).

A la vue de ses deux célébrations (main sur le coeur) sur la pelouse du Parc des princes, Dembélé semble plus motivé que jamais pour gonfler ses statistiques personnelles en 2025 et devancer notamment Jonathan David et Mason Greenwood (11) au classement du meilleur buteur de L1.

Dimanche soir, il a d'abord marqué d'une une belle frappe du gauche après une conduite de balle efficace (1-0, 13e) puis sur un pénalty accordé généreusement pour une main dans la surface et transformé par le Normand (2-0, 23e). Vitinha, l'habituel tireur était sur le banc.

Saint-Etienne a réduit le score grâce à un coup franc direct du Géorgien Zuriko Davitashvili (64e), qui a profité que le mur parisien était mal positionné.

Avec cette victoire - la 3e de suite en L1 -, Paris compte sept points d'avance sur l'OM et a montré une certaine efficacité, si rare en Ligue des champions que le PSG retrouvera le 22 janvier face à Manchester City puis à Stuttgart (29 janvier).