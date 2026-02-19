DE
Sébastien Bichard en adjoint
Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Le Sénégalais Habib Beye, ancien coach du Red Star et de Rennes, a été nommé entraîneur de l'OM, a annoncé mercredi soir le club. En tant que joueur, il a porté le brassard de capitaine de l'équipe. Sébastien Bichard sera son adjoint, comme à Rennes.
L'OM, qui se déplace vendredi à Brest, était sans entraîneur depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a une semaine. Samedi dernier, c'est Jacques Abardonado qui avait assuré l'intérim sur le banc lors de la réception de Strasbourg (2-2).

«Son attachement profond à l'Olympique de Marseille et sa connaissance intime de l'environnement marseillais constituent des atouts majeurs pour conduire le projet sportif du club dans cette nouvelle étape», a écrit l'OM dans le communiqué confirmant la signature de Beye. Le nouvel entraineur marseillais sera présenté à la presse jeudi à 14h15.

Sébastien Bichard le suit comme adjoint

A Marseille, Beye, qui a porté le maillot blanc et bleu entre 2003 et 2007, aura pour mission de remettre en ordre de marche un groupe fortement secoué ces dernières semaines par la fin du mandat De Zerbi et par les soubresauts qui ont conduit au vrai-faux départ du directeur du football Medhi Benatia et au déclassement du président Pablo Longoria.

L'entraineur aura pour mission de décrocher une qualification pour la Ligue des champions tout en menant l'équipe à la victoire en Coupe de France, ce qui serait le premier trophée de l'OM depuis 2012.

Sébastien Bichard, ancien entraîneur du Stade Nyonnais et du FC Sion, sera son adjoint, comme au Red Star et à Rennes.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Lens
RC Lens
22
25
52
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
22
30
51
3
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
22
16
45
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
22
19
40
5
Lille OSC
Lille OSC
22
4
34
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
22
-1
34
7
RC Strasbourg
RC Strasbourg
22
7
31
8
AS Monaco
AS Monaco
22
1
31
9
FC Lorient
FC Lorient
22
-4
31
10
Toulouse FC
Toulouse FC
22
6
30
11
Angers SCO
Angers SCO
22
-5
29
12
Stade Brestois
Stade Brestois
22
-5
27
13
Le Havre AC
Le Havre AC
22
-7
26
14
OGC Nice
OGC Nice
22
-13
23
15
Paris FC
Paris FC
22
-13
22
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
22
-13
17
17
FC Nantes
FC Nantes
22
-20
14
18
FC Metz
FC Metz
22
-27
13
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
