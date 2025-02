Les supporters de Saint-Etienne interdits de déplacement à Marseille

Les supporters stéphanois sont interdits de stade Vélodrome. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Les supporters de Saint-Etienne sont interdits de déplacement samedi pour assister au match opposant leur club à Marseille lors de la 22e journée de Ligue 1. Un arrêté en ce sens du ministre de l'Intérieur a été publié au Journal officiel.

L'arrêté évoque «un risque réel et sérieux d'affrontement» entre les fans stéphanois et marseillais à l'occasion de la rencontre. «Les relations entre les supporters» de ces deux formations sont «empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années» et «ce fort antagonisme s'est traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements», dit le texte.