Marseille renverse Lyon au terme d'un match spectaculaire

La première de Habib Beye en tant qu'entraîneur au Stade Vélodrome a été couronnée de succès. Son équipe s'est en effet imposée 3-2 face à Lyon grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang en toute fin de match, alors que l'OL menait encore 1-2 à dix minutes du terme de la rencontre.
Accompagné de son adjoint Sébastien Bichard (ancien entraîneur du Stade Nyonnais notamment), Habib Beye a donc remporté sa première victoire en tant qu'entraîneur de l'OM et cette soirée restera longtemps gravée dans sa mémoire. L'OM s'est en effet imposé grâce à un but magnifique d'Igor Paixao et au doublé de son attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang dans une ambiance assourdissante et qui est allée crescendo au fil de la rencontre jusqu'à l'explosion finale. Cette victoire permet à Marseille, qui était mené au score dès la troisième minute, de revenir à deux points de Lyon au classement.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
24
34
57
2
RC Lens
24
24
53
3
Olympique Lyonnais
24
13
45
4
Olympique Marseille
24
18
43
5
Lille OSC
24
6
40
6
Stade Rennais FC
24
3
40
7
AS Monaco
24
4
37
8
RC Strasbourg
24
9
35
9
Stade Brestois
24
-2
33
10
FC Lorient
24
-4
33
11
Toulouse FC
24
5
31
12
Angers SCO
24
-8
29
13
Le Havre AC
24
-10
26
14
Paris FC
24
-12
26
15
OGC Nice
24
-14
24
16
AJ Auxerre
24
-16
18
17
FC Nantes
24
-19
17
18
FC Metz
24
-31
13