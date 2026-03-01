Marseille renverse Lyon au terme d'un match spectaculaire

Pour sa première au Vélodrome, Habib Beye a remporté une victoire spectaculaire face à Lyon (3-2) dimanche soir. Le nouvel entraîneur et son assistant Sébastien Bichard ont apporté énormément de dynamisme à l'Olympique de Marseille.

Blick Sport

La première de Habib Beye en tant qu'entraîneur au Stade Vélodrome a été couronnée de succès. Son équipe s'est en effet imposée 3-2 face à Lyon grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang en toute fin de match, alors que l'OL menait encore 1-2 à dix minutes du terme de la rencontre.

Accompagné de son adjoint Sébastien Bichard (ancien entraîneur du Stade Nyonnais notamment), Habib Beye a donc remporté sa première victoire en tant qu'entraîneur de l'OM et cette soirée restera longtemps gravée dans sa mémoire. L'OM s'est en effet imposé grâce à un but magnifique d'Igor Paixao et au doublé de son attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang dans une ambiance assourdissante et qui est allée crescendo au fil de la rencontre jusqu'à l'explosion finale. Cette victoire permet à Marseille, qui était mené au score dès la troisième minute, de revenir à deux points de Lyon au classement.