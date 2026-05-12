Post Tenebras Lux L'entrée en scène émouvante du footballeur brûlé à Crans-Montana et de son amie

Les Trophées de l'UNFP récompensent les meilleurs footballeurs de France. A cette occasion, Tahirys Dos Santos, une victime de l'incendie de Crans-Montana, a fait une apparition pleine d'émotion avec sa petite amie.