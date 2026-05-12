Bettina BrülhartVideo-Redaktorin Sport
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
32
44
73
2
RC Lens
32
29
67
3
Lille OSC
33
17
61
4
Olympique Lyonnais
33
17
60
5
Stade Rennais FC
33
11
59
6
Olympique Marseille
33
16
56
7
AS Monaco
33
7
54
8
RC Strasbourg
32
9
47
9
FC Lorient
33
-1
45
10
Toulouse FC
33
1
44
11
Paris FC
33
-4
41
12
Stade Brestois
32
-11
38
13
Angers SCO
33
-19
35
14
Le Havre AC
33
-14
32
15
AJ Auxerre
33
-12
31
16
OGC Nice
33
-23
31
17
FC Nantes
33
-23
23
18
FC Metz
33
-44
16
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