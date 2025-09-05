DE
Opération de la clavicule prévue
Luis Enrique victime d'une chute à vélo

Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, a été victime d'une fracture de la clavicule lors d'une chute à vélo vendredi et va être opéré, a annoncé dans la soirée le club parisien.
Publié: il y a 49 minutes
Luis Enrique va devoir subir une opération.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

«À la suite d'une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule», écrit le club sur son compte X. D'autres informations seront communiquées «prochainement», ajoute le PSG.

Arrivé dans la capitale en juillet 2023, Luis Enrique, 55 ans, a conduit le club à son premier sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier face à l'Inter (5-0).

Le prochain match du club est programmé le 14 septembre, après la fenêtre internationale des qualifications au Mondial 2026. Le PSG, leader de la Ligue 1 après trois journées, recevra le RC Lens au Parc des Princes .

Il entamera trois jours plus tard la défense de son titre européen face à l'Atalanta Bergame toujours au Parc des Princes.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
3
5
9
3
Lille OSC
Lille OSC
3
7
7
4
AS Monaco
AS Monaco
3
2
6
5
RC Lens
RC Lens
3
2
6
6
RC Strasbourg
RC Strasbourg
3
1
6
7
Toulouse FC
Toulouse FC
3
0
6
8
Angers SCO
Angers SCO
3
0
4
9
Stade Rennais
Stade Rennais
3
-3
4
10
Olympique Marseille
Olympique Marseille
3
1
3
11
Le Havre AC
Le Havre AC
3
-1
3
12
OGC Nice
OGC Nice
3
-1
3
13
FC Nantes
FC Nantes
3
-1
3
14
AJ Auxerre
AJ Auxerre
3
-2
3
15
FC Lorient
FC Lorient
3
-3
3
15
Paris FC
Paris FC
3
-3
3
17
Stade Brestois
Stade Brestois
3
-4
1
18
FC Metz
FC Metz
3
-5
0
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
