Denis Zakaria marque contre l'Olympique Lyonnais

L'AS Monaco a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant Lyon grâce notamment à un but de la tête de Denis Zakaria. Blick vous propose les highlighs de cette rencontre.

Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La soirée de samedi fut belle pour l'AS Monaco et ses trois joueurs suisses. L'équipe du coach Adi Hütter a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant Lyon 2-0 lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, grâce notamment à un but de la tête de Denis Zakaria.

Précieux comme c'est le cas depuis le début de la saison, le milieu genevois a scellé le score à la 68e. Le capitaine monégasque affiche 6 buts à son total 2024/25 en championnat, son record personnel sur une saison. Philipp Köhn, à nouveau titulaire au but, et Breel Embolo ont également disputé l'intégralité de cette rencontre.