Denis Zakaria et Monaco en collent sept à Nantes

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les Monégasques ont été bien aidés par Nantes pour se refaire une santé. Menée très rapidement, 1-0 après un but de Matthis Abline (4e), l'ASM a vu Nicolas Cozza, le latéral gauche nantais être exclu quatre minutes plus tard pour une semelle sur Vanderson, mais a attendu la seconde période pour enfin accélérer.

En plus du triplé de Mika Biereth, un but de Takumi Minamino (45e), un autre d'Eliesse Ben Seghir (48e) et un doublé de George Ilenikhena (81e, 90e+5) ont totalement coulé Nantes qui peut se réjouir, maigre consolation de rester hors de la zone de relégation avec trois points d'avance sur Saint-Étienne, 16e et virtuel barragiste.