Saint-Étienne a manqué l’occasion de sortir de la zone rouge en s’inclinant face à l'AS Monaco de Denis Zakaria, plus réaliste et efficace. Blick vous propose les highlights de cette rencontre.

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée lourdement à domicile face à une équipe de Monaco réaliste, toujours en course pour la Ligue des champions. Dans une ambiance bouillante à Geoffroy-Guichard, les Verts ont craqué dès l’entame : Akliouche a ouvert le score dès la 2e minute. Malgré une belle intensité et plusieurs occasions franches, notamment celles de Pétrot et Davitashvili, les Stéphanois n’ont pas su concrétiser leur domination. Davitashvili a fini par égaliser d’une frappe splendide à l’heure de jeu. Mais Larsonneur a rapidement plombé les siens avec une faute de main sur une frappe d’Al-Musrati, bien servi par Denis Zakaria. Balogun a ensuite scellé le sort du match à la 78e minute. Saint-Étienne est restée dans la zone rouge et devra impérativement gagner contre Reims et Toulouse. De son côté, Monaco a récupéré provisoirement la deuxième place du classement.