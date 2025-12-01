Selon plusieurs témoins, les attaquants Terem Moffi et Jérémie Boga, ainsi que le directeur sportif Florian Maurice, ont notamment été pris pour cible. Selon une source ayant connaissance des incidents, qui a confirmé à l'AFP une information de L'Equipe et de RMC, les deux joueurs sont depuis ce lundi en arrêt de travail.
Au retour de Lorient, «400 supporteurs au moins attendaient le car des joueurs devant le portail du centre d'entraînement», a raconté à l'AFP Maxime Bacquié, journaliste d'Ici (ex radio France Bleu) en charge du suivi du club et seul journaliste présent sur place.
A 23h15, selon la même source, ils ont barré le passage du car puis ont allumé des fumigènes et entonné des chants hostiles. Un de leurs représentants a été autorisé à monter à bord du car pour discuter.
Parmi les premiers à en sortir, Florian Maurice, jugé responsable du recrutement défaillant de l'été dernier, a été «très chahuté», d'après le journaliste. Le dirigeant a dû être «exfiltré, hagard», par le service de sécurité.
Le club «condamne»
«Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs», a réagi l'OGC Nice dans un bref communiqué. «En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables, plusieurs membres du club ayant été pris à partie. L'OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté», a ajouté le club azuréen.
Les incidents ont duré environ 45 minutes, période durant laquelle l'entraîneur Franck Haise s'est également efforcé d'échanger avec les supporters. Le président de l'OGCN Fabrice Bocquet n'était pour sa part pas sur place.
Dimanche prochain, Nice, dixième avec 17 points, mais qui reste sur six défaites consécutives toutes compétitions confondues, reçoit Angers, douzième (16 points). Après deux jours de repos, l'équipe doit reprendre l'entraînement mercredi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Lens
14
12
31
2
Paris Saint-Germain
14
15
30
3
Olympique Marseille
14
21
29
4
Lille OSC
14
11
26
5
Stade Rennais FC
14
6
24
6
Olympique Lyonnais
14
6
24
7
AS Monaco
14
1
23
8
RC Strasbourg
14
6
22
9
Toulouse FC
14
1
17
10
OGC Nice
14
-7
17
11
Stade Brestois
14
-5
16
12
Angers SCO
14
-5
16
13
Paris FC
14
-5
15
14
Le Havre AC
14
-8
14
15
FC Lorient
14
-10
14
16
FC Nantes
14
-10
11
17
FC Metz
14
-17
11
18
AJ Auxerre
14
-12
9