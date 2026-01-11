Ousmane Dembélé refuse de prolonger son contrat avec le PSG

Ousmane Dembélé (28 ans) a refusé une offre de prolongation pourtant très lucrative du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias français concordants, le club de la capitale lui aurait proposé un nouveau contrat assorti d’un salaire annuel d’environ 30 millions d’euros. Insuffisant aux yeux de l’international français : le joueur et son entourage réclameraient presque le double. Un bras de fer contractuel se dessine donc à Paris.
L’attaquant a joué un rôle majeur dans le sacre du PSG en Ligue des champions 2025 et a été élu meilleur joueur du monde en décembre. Lié au club jusqu’à l’été 2028, Ousmane Dembélé perçoit actuellement un salaire estimé à 18 millions d’euros par saison, déjà le plus élevé de Ligue 1. Mais après une saison historique, l’ancien Barcelonais entend renégocier à la hauteur de son nouveau statut.
Ces exigences s’inscrivent toutefois à contre-courant de la nouvelle politique parisienne. Après plusieurs années d’inflation salariale, le PSG a revu sa grille de rémunération, privilégiant désormais des primes liées à la performance plutôt que des salaires fixes records. Dans le dossier Dembélé, l’équilibre entre reconnaissance sportive et rigueur économique pourrait bien être mis à rude épreuve.
