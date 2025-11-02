Le geste de ce joueur du Toulouse FC est-il raciste?

Le football a parfois des soirs où le ballon s’efface derrière l’humain. Dimanche, après le 0-0 entre Toulouse et Le Havre, c’est un geste d’Aron Dönnum, ailier norvégien du TFC, qui a fait basculer la rencontre dans un tout autre registre. À la première minute du temps additionnel, après un duel avec Simon Ebonog, le joueur toulousain agite sa main devant son nez, semblant être incommodé par l'odeur de son adversaire. Un geste jugé «intolérable» par Didier Digard, entraîneur du HAC.
«Je n’ai pas envie de parler de foot, ce que j’ai vu aujourd’hui est inacceptable», a lâché Didier Digard. L’ancien milieu de terrain n’a pas mâché ses mots: «Si on dit que ce n’est pas du racisme, alors c’est quoi ? Dire à quelqu’un qu’il pue, c’est humiliant, rabaissant. Ce que vous laissez passer sur un terrain de foot, c’est très grave.» L’arbitre Jérémy Stinat, tourné dans une autre direction au moment des faits, n’a pas sanctionné Aaron Dönnum. Simon Ebonog a écopé d’un carton jaune, tout comme Didier Digard, qui était allé demander des explications à la fin du match.
En conférence de presse, le coach havrais a toutefois nuancé: «Je ne veux pas prêter d’intentions. Mais le minimum, c’est une humiliation. Si on ne sanctionne pas ce genre de choses, on a un problème.»
Le Norvégien n'est pas d'accord
Face à la gravité des accusations, Aron Dönnum est rapidement venu s’expliquer. «C’est fou de dire ça», a-t-il déclaré, visiblement secoué. Selon lui, son geste n’avait rien de raciste: «J’ai simplement senti sa respiration, ça sentait mauvais, j’ai fait ça devant mon nez, c’est tout. Ce n’est pas la première fois que je le fais, certains coéquipiers l’ont déjà fait aussi.» Le Norvégien a reconnu avoir eu tort d’agir ainsi, mais sans intention de blesser: «Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de réagir violemment, j’ai préféré m’éloigner.»
Aron Dönnum dit vivre très mal cette accusation: «Je suis très triste, très mal à l’aise. J’ai grandi dans un environnement où il y avait toutes les origines. C’est impensable pour moi qu’on me voie comme quelqu’un de raciste. »
Dans un climat déjà tendu, cette affaire rappelle combien le terrain, même dans sa tension et sa passion, doit rester un espace d’exemplarité. Didier Digard l’a résumé d’une phrase: «Le foot, c’est du partage, de l’intégration, du plaisir. Pas de l’humiliation.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
11
14
22
3
RC Lens
11
7
22
4
Lille OSC
11
10
20
5
AS Monaco
11
6
20
6
Olympique Lyonnais
11
4
20
7
RC Strasbourg
11
6
19
8
OGC Nice
11
0
17
9
Toulouse FC
11
2
15
10
Stade Rennais FC
11
1
15
11
Paris FC
11
-2
14
12
Le Havre AC
11
-4
13
13
Stade Brestois
11
-4
10
14
Angers SCO
11
-7
10
15
FC Nantes
11
-7
9
16
FC Lorient
11
-12
9
17
FC Metz
11
-16
8
18
AJ Auxerre
11
-10
7