Le geste de ce joueur du Toulouse FC est-il raciste?

Y a-t-il eu un geste raciste dimanche entre Toulouse et Le Havre? L’entraîneur havrais Didier Digard estime qu’Aron Dönnum a dérapé envers son joueur Simon Ebonog, tandis que le Norvégien, ému, a nié toute intention discriminatoire.

Aron Dönnum nie tout geste raciste envers le joueur du Havre. Photo: AFP

Blick Sport

Le football a parfois des soirs où le ballon s’efface derrière l’humain. Dimanche, après le 0-0 entre Toulouse et Le Havre, c’est un geste d’Aron Dönnum, ailier norvégien du TFC, qui a fait basculer la rencontre dans un tout autre registre. À la première minute du temps additionnel, après un duel avec Simon Ebonog, le joueur toulousain agite sa main devant son nez, semblant être incommodé par l'odeur de son adversaire. Un geste jugé «intolérable» par Didier Digard, entraîneur du HAC.

«Je n’ai pas envie de parler de foot, ce que j’ai vu aujourd’hui est inacceptable», a lâché Didier Digard. L’ancien milieu de terrain n’a pas mâché ses mots: «Si on dit que ce n’est pas du racisme, alors c’est quoi ? Dire à quelqu’un qu’il pue, c’est humiliant, rabaissant. Ce que vous laissez passer sur un terrain de foot, c’est très grave.» L’arbitre Jérémy Stinat, tourné dans une autre direction au moment des faits, n’a pas sanctionné Aaron Dönnum. Simon Ebonog a écopé d’un carton jaune, tout comme Didier Digard, qui était allé demander des explications à la fin du match.

En conférence de presse, le coach havrais a toutefois nuancé: «Je ne veux pas prêter d’intentions. Mais le minimum, c’est une humiliation. Si on ne sanctionne pas ce genre de choses, on a un problème.»

Le Norvégien n'est pas d'accord

Face à la gravité des accusations, Aron Dönnum est rapidement venu s’expliquer. «C’est fou de dire ça», a-t-il déclaré, visiblement secoué. Selon lui, son geste n’avait rien de raciste: «J’ai simplement senti sa respiration, ça sentait mauvais, j’ai fait ça devant mon nez, c’est tout. Ce n’est pas la première fois que je le fais, certains coéquipiers l’ont déjà fait aussi.» Le Norvégien a reconnu avoir eu tort d’agir ainsi, mais sans intention de blesser: «Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de réagir violemment, j’ai préféré m’éloigner.»

Aron Dönnum dit vivre très mal cette accusation: «Je suis très triste, très mal à l’aise. J’ai grandi dans un environnement où il y avait toutes les origines. C’est impensable pour moi qu’on me voie comme quelqu’un de raciste. »

Dans un climat déjà tendu, cette affaire rappelle combien le terrain, même dans sa tension et sa passion, doit rester un espace d’exemplarité. Didier Digard l’a résumé d’une phrase: «Le foot, c’est du partage, de l’intégration, du plaisir. Pas de l’humiliation.»