Endrick affole déjà tous les compteurs avec l'OL

À peine débarqué en prêt à l'Olympique Lyonnais, la pépite brésilienne attire déjà tous les regards. Auteur d'un triplé ce week-end face à Metz, il booste les performances de son nouveau club sur le terrain... et en dehors.

Blick Sport

Un mois à peine après sa signature à l'Olympique Lyonnais, Endrick électrise déjà la Ligue 1. Face à Metz dimanche, pour son troisième match avec les Gones, il a inscrit trois buts, suivis d'au moins autant de célébrations. Sur le pré, le joyau brésilien de 19 ans est déjà essentiel à l'Olympique Lyonnais, à qui il manquait un numéro 9 de talent. Avec ce premier hat-trick face à Metz, il est même entré dans l'histoire du club, devenant le plus jeune auteur d'un triplé devant Bernard Lacombe, la légende du club décédée en juin dernier.

Niveau performance, le pari lyonnais est donc une réussite pour les troupes de Paulo Fonseca, coach de l'OL. Endrick surnage face aux défenses de Ligue 1 et montre une palette impressionnante. En dehors du terrain, le club rhodanien profite également de son nouveau buteur. La pépite est une immense star au Brésil – annoncée comme le successeur des légendes brésiliennes du jeu. Il reste très scruté par ses fans, même à des milliers de kilomètres de Taguatinga, sa région natale. Le match de l'OL à Metz a été suivi par plus d'un demi-million de Brésiliens sur une chaîne YouTube diffusant la rencontre.

Sur les réseaux sociaux, les chiffres du club lyonnais ont explosé. Les résumés des matches dans lesquels Endrick a joué comptabilisent déjà plusieurs millions de vues (contre quelques centaines de milliers habituellement) sur YouTube. Sur Instagram, l'Olympique Lyonnais – pourtant l'un des clubs les plus suivis de France – a gagné près de 500'000 abonnés depuis l'annonce de l'arrivée de la promesse du football brésilien. Les chiffres liés à Endrick, sur les pelouses comme sur les réseaux, donnent le tourni.