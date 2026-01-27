DE
FR

Il booste son nouveau club
Endrick affole déjà tous les compteurs avec l'OL

À peine débarqué en prêt à l'Olympique Lyonnais, la pépite brésilienne attire déjà tous les regards. Auteur d'un triplé ce week-end face à Metz, il booste les performances de son nouveau club sur le terrain... et en dehors.
Publié: 16:24 heures
1/2
Endrick a pu garder le ballon du match, grâce à son triplé face à Metz, dimanche.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Un mois à peine après sa signature à l'Olympique Lyonnais, Endrick électrise déjà la Ligue 1. Face à Metz dimanche, pour son troisième match avec les Gones, il a inscrit trois buts, suivis d'au moins autant de célébrations. Sur le pré, le joyau brésilien de 19 ans est déjà essentiel à l'Olympique Lyonnais, à qui il manquait un numéro 9 de talent. Avec ce premier hat-trick face à Metz, il est même entré dans l'histoire du club, devenant le plus jeune auteur d'un triplé devant Bernard Lacombe, la légende du club décédée en juin dernier.

Niveau performance, le pari lyonnais est donc une réussite pour les troupes de Paulo Fonseca, coach de l'OL. Endrick surnage face aux défenses de Ligue 1 et montre une palette impressionnante. En dehors du terrain, le club rhodanien profite également de son nouveau buteur. La pépite est une immense star au Brésil – annoncée comme le successeur des légendes brésiliennes du jeu. Il reste très scruté par ses fans, même à des milliers de kilomètres de Taguatinga, sa région natale. Le match de l'OL à Metz a été suivi par plus d'un demi-million de Brésiliens sur une chaîne YouTube diffusant la rencontre.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Sur les réseaux sociaux, les chiffres du club lyonnais ont explosé. Les résumés des matches dans lesquels Endrick a joué comptabilisent déjà plusieurs millions de vues (contre quelques centaines de milliers habituellement) sur YouTube. Sur Instagram, l'Olympique Lyonnais – pourtant l'un des clubs les plus suivis de France – a gagné près de 500'000 abonnés depuis l'annonce de l'arrivée de la promesse du football brésilien. Les chiffres liés à Endrick, sur les pelouses comme sur les réseaux, donnent le tourni.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
19
26
45
2
RC Lens
RC Lens
19
17
43
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
19
24
38
4
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
19
12
36
5
Lille OSC
Lille OSC
19
5
32
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
19
3
31
7
RC Strasbourg
RC Strasbourg
19
9
30
8
Toulouse FC
Toulouse FC
19
8
29
9
FC Lorient
FC Lorient
19
-5
25
10
AS Monaco
AS Monaco
19
-5
24
11
Angers SCO
Angers SCO
19
-5
23
12
Stade Brestois
Stade Brestois
19
-7
22
13
OGC Nice
OGC Nice
19
-11
21
14
Paris FC
Paris FC
19
-8
20
15
Le Havre AC
Le Havre AC
19
-8
20
16
FC Nantes
FC Nantes
19
-16
14
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
19
-15
12
18
FC Metz
FC Metz
19
-24
12
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus