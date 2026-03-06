L'AS Monaco de Denis Zakaria terrasse le PSG

Les Monégasques ont fait tomber le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-3). Denis Zakaria et ses coéquipiers confirment leur retour en forme.

ATS

Les Monégasques, qui alignaient Philipp Köhn au but et le Genevois Denis Zakaria en défense centrale, ont pu compter sur Folarin Balogun pour faire la différence. L'attaquant a signé la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Maghnes Akliouche à la 27e, avant de marquer le 3-1 de la sécurité à la 73e.

Ce but a douché les espoirs du PSG, qui était revenu à 2-1 à la 71e grâce à un but de Bradley Barcola. Les Parisiens n'ont pas préparé de manière idéale leur huitième de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi face à Chelsea. En Ligue 1, leur dauphin Lens pourrait revenir à 1 point au classement en cas de succès face à Metz dimanche.