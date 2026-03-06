L'AS Monaco de Denis Zakaria terrasse le PSG

ATS
Les Monégasques, qui alignaient Philipp Köhn au but et le Genevois Denis Zakaria en défense centrale, ont pu compter sur Folarin Balogun pour faire la différence. L'attaquant a signé la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Maghnes Akliouche à la 27e, avant de marquer le 3-1 de la sécurité à la 73e.
Ce but a douché les espoirs du PSG, qui était revenu à 2-1 à la 71e grâce à un but de Bradley Barcola. Les Parisiens n'ont pas préparé de manière idéale leur huitième de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi face à Chelsea. En Ligue 1, leur dauphin Lens pourrait revenir à 1 point au classement en cas de succès face à Metz dimanche.
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
25
32
57
2
RC Lens
24
24
53
3
Olympique Lyonnais
24
13
45
4
Olympique Marseille
24
18
43
5
AS Monaco
25
6
40
6
Lille OSC
24
6
40
7
Stade Rennais FC
24
3
40
8
RC Strasbourg
24
9
35
9
Stade Brestois
24
-2
33
10
FC Lorient
24
-4
33
11
Toulouse FC
24
5
31
12
Angers SCO
24
-8
29
13
Le Havre AC
24
-10
26
14
Paris FC
24
-12
26
15
OGC Nice
24
-14
24
16
AJ Auxerre
24
-16
18
17
FC Nantes
24
-19
17
18
FC Metz
24
-31
13
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation