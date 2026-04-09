Volkswagen se moque de l'Olympique de Marseille

Le nouveau logo de l’Olympique de Marseille fait déjà réagir, bien au-delà du Vélodrome. Sur Instagram, Volkswagen s’est offert une moquerie remarquée qui enflamme les débats.

Blick Sport

Pour la douzième fois de son histoire, l'Olympique de Marseille change de logo. Mercredi soir, la nouvelle identité visuelle du club phocéen a été présentée. Celle-ci se veut plus simpliste, rappelant notamment celle de l'Inter Milan.

«C'est un moment important dans l'histoire de l'OM», déclare le président par intérim du club phocéen, Alban Juster, lors de la présentation du nouveau logo. «C'est une identité visuelle enracinée dans l'histoire et l'ADN de Marseille, un pont entre le passé et l'avenir», a-t-il ajouté. L'écusson figurera sur les maillots des joueurs et joueuses de l'OM dès la saison prochaine.

«Il fallait le faire»

«Après vingt-deux ans, il fallait le faire, parce que le monde a changé», a ensuite assuré Alessandro Antonello, directeur général de l'OM. «Quand l'ancien logo a été dessiné, il n'y avait pas les smartphones. On n'était pas dans un monde numérique, mais dans un monde physique. Aujourd'hui, tout est digital. Avec ce logo, nous sommes prêts pour les défis du futur.»

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Depuis l'annonce et la présentation du nouvel écusson phocéen, la communauté marseillaise s'est divisée entre satisfaits et mécontents. Une pétition a même été lancée par une frange de supporters, dénonçant une «stratégie de communication».

Volkswagen s'en mêle

«Quand il y a des évolutions, certains sont favorables et d'autres non», a répondu Alessandro Antonello, interrogé sur la colère d'une partie des supporters. «Mais lorsque vous verrez le logo sur le maillot, tout le monde comprendra à quel point il est réussi et acceptera cette nouvelle identité», a ajouté le dirigeant italien.

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Les critiques ne manquent pas, tout comme les moqueries. La plus remarquée est venue de Volkswagen. La célèbre marque automobile allemande a réagi sur Instagram: «Amis marseillais, les retournés, d'habitude, c'est sur les terrains.» Une pique accompagnée d'une image et d'une légende explicite: «À jamais les premiers sur ce logo».