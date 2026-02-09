Un tifo homophobe provoque la polémique après PSG-OM

Après un tifo jugé homophobe durant PSG-OM dimanche, la LFP convoque le PSG. Le club parisien, leader de Ligue 1, pourrait subir un huis clos partiel et une amende élevée.

La large victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille (5-0), dimanche au Parc des Princes, est éclipsée par une polémique extra-sportive. Comme l'a révélé RMC Sport, le club parisien devra prochainement s'expliquer devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) à la suite d'incidents survenus en tribune.

En cause, un tifo déployé dans le virage des ultras parisiens, ainsi que l'utilisation de fumigènes. Le visuel incriminé reprenait le logo de la société «Dpd», accompagné du message «Les Marseillais c'est des livreurs». Un slogan jugé homophobe par les instances, qui a immédiatement été relevé dans le rapport officiel de la LFP. La commission de discipline devrait se saisir du dossier dès la semaine prochaine.

Des sanctions importantes?

Les sanctions encourues par le PSG pourraient être importantes. Selon les informations de RMC Sport, une lourde amende ainsi qu'un huis clos partiel sont envisagés. Le rapport complet du délégué de la rencontre, attendu ce lundi, jouera un rôle déterminant dans la décision finale.

Cette affaire a également trouvé un écho sur la scène politique. Emmanuel Grégoire, un candidat à la mairie de Paris, a réagi sur le réseau social X. «L'homophobie, sur le terrain ou en tribune, c'est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n'en sera que plus belle», a-t-il écrit, tout en saluant la prestation sportive du club parisien.

Une bonne opération sur le plan sportif pour le PSG

Sur le plan sportif, le PSG de Luis Enrique a parfaitement négocié le Clasico. Ce succès lui permet de reprendre la tête de la Ligue 1, avec deux points d'avance sur le RC Lens. Mais une nouvelle fois, le comportement d'une partie de ses supporters vient ternir l'image du club, régulièrement pointé du doigt pour ce type de dérives.

La LFP et sa commission de discipline devront désormais trancher dans un dossier qui relance, une fois de plus, le débat sur les comportements dans les stades et la responsabilité des clubs face aux agissements de leurs supporters.