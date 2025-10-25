Scène complètement paranormale à l'Université de la Sorbonne, dans le prestigieux amphithéâtre Richelieu. Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, était invité mercredi soir à donner une conférence autour du thème «La transformation du PSG». Il a reçu un accueil triomphal de la part des étudiants, lesquels se sont même levés, entonnant un chant à la gloire du club de la capitale et de son président, assis face à eux.
L'occasion de mesurer la cote de popularité du dernier vainqueur de la Ligue des champions. Ils étaient plus de 500 étudiants à s'être amoncelés pour cette conférence, certains vêtus du maillot du PSG. Un moment qu'il n'est pas forcément coutume de voir dans une université. Nasser al-Khelaïfi, visiblement épaté par la réaction de son auditoire, s'est même surpris à immortaliser la scène avec son téléphone.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Marseille
8
14
18
2
Paris Saint-Germain
8
8
17
3
RC Strasbourg
8
7
16
4
RC Lens
8
5
16
5
Olympique Lyonnais
8
3
15
6
Lille OSC
8
6
14
7
AS Monaco
8
4
14
8
Toulouse FC
8
3
13
9
Stade Rennais FC
8
-1
11
10
OGC Nice
8
-2
11
11
Paris FC
9
-3
10
12
Stade Brestois
8
0
9
13
FC Nantes
9
-3
9
14
FC Lorient
8
-7
8
15
AJ Auxerre
8
-5
7
16
Le Havre AC
8
-6
6
17
Angers SCO
8
-8
6
18
FC Metz
8
-15
2