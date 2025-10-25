DE
Du jamais vu
Nasser al-Khelaïfi présent à la Sorbonne, l'amphithéâtre se met à chanter

La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux par son caractère inédit. Des étudiants de l'université se sont mis à... chanter en pleine conférence.
Publié: il y a 46 minutes
Nasser al-Khelaifi a été invité à donner une conférence à La Sorbonne. La réaction des étudiants a été complètement inattendue.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Scène complètement paranormale à l'Université de la Sorbonne, dans le prestigieux amphithéâtre Richelieu. Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, était invité mercredi soir à donner une conférence autour du thème «La transformation du PSG». Il a reçu un accueil triomphal de la part des étudiants, lesquels se sont même levés, entonnant un chant à la gloire du club de la capitale et de son président, assis face à eux. 

L'occasion de mesurer la cote de popularité du dernier vainqueur de la Ligue des champions. Ils étaient plus de 500 étudiants à s'être amoncelés pour cette conférence, certains vêtus du maillot du PSG. Un moment qu'il n'est pas forcément coutume de voir dans une université. Nasser al-Khelaïfi, visiblement épaté par la réaction de son auditoire, s'est même surpris à immortaliser la scène avec son téléphone. 

