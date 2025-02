L'OM explose des Verts bien pâles

Autoritaire et sûr de lui, parfois même brillant, l'OM a fortifié sa deuxième place en Ligue 1 samedi en dominant dans les grandes largeurs (5-1) Saint-Étienne. Blick vous propose les highlights de cette rencontre.

Amine Gouiri, auteur d'un doublé, est actuellement très en forme avec l'Olympique de Marseille Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Sur sa lancée de deux succès convaincants contre Lyon et à Angers, Marseille a commencé très fort et il a fallu dix minutes avant de voir les Verts sortir la tête de l'eau et entrer dans le camp adverse.

L'ouverture du score est intervenue à la 27e minute, sur une nouvelle récupération très haute des hommes de Roberto De Zerbi, qui a permis à Amine Gouiri de se mettre en position de frappe (1-0).

Le calvaire pour Saint-Etienne a commencé à la 50e minute, avec un penalty de Mason Greenwood (2-0), concédé par Mickael Nadé d'une main maladroite. Dix minutes plus tard, l'avantage marseillais avait doublé, grâce à Amir Murillo, buteur au bout d'une longue séquence de possession (3-0, 58e), puis Gouiri, auteur d'un joli doublé sur une énième récupération haute du duo Ismaël Bennacer - Pierre-Emile Hojbjerg (4-0, 60e).

Les hommes de De Zerbi ont encore eu une ribambelle d'opportunités jusqu'au coup de sifflet final et ont épargné leur adversaire en n'en concrétisant qu'une seule, via Adrien Rabiot (5-0, 73e), qui n'en finit pas de marquer depuis la position haute où l'a installé son entraîneur.

Côté stéphanois, il y a eu une belle volée de Léo Pétrot sur la barre (63e) et c'est tout jusqu'au but de Lucas Stassin (79e, 5-1), bien servi par Irvin Cardona pour réduire, un peu, le considérable écart entre les deux équipes.