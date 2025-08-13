DE
Aux tirs au but face à Tottenham
Pour la première fois, le PSG remporte la Supercoupe d'Europe

Le Paris SG a remporté la Supercoupe d'Europe en battant Tottenham 4 tirs au but à 3 (2-2 à la fin du temps réglementaire) mercredi à Udine (Italie).
Nuno Mendes a inscrit le pénalty de la victoire.
Paris a eu chaud, Tottenham peut nourrir des regrets. Car les Parisiens, certainement fatigués après une longue saison et la Coupe du monde des clubs, ont mis du temps avant de retrouver leur rythme. Les stars Dembelé et Doué ont été plus discrètes, seul Vitinha a semblé au niveau. Le PSG a ainsi dû attendre la 85e et une frappe lointaine du Sud-Coréen Lee Kang-In pour réduire le score.

Mais Paris a relevé la tête en fin de match, tandis que Tottenham a reculé pour ne plus rien montrer. Et dans les arrêts de jeu. Dembelé a délivré un centre aussi parfait que puissant sur la tête de Gonçalo Ramos pour le 2-2 qui a permis aux Franciliens d'arracher les tirs au but. Et à ce petit jeu, malgré un raté de Vitinha pour commencer, ce sont les Français qui se sont montrés les plus cliniques.

Et Lucas Chevalier, successeur de Donnarumma écarté du groupe par Luis Enrique, a arrêté le penalty de Micky van de Ven pour redonner espoir à ses couleurs. C'est finalement Nuno Mendes qui a inscrit le tir au but gagnant.

Mais les joueurs de Thomas Frank peuvent se mordre les doigts de n'avoir pas su capitaliser sur leurs bons débuts et sur leur efficacité autour de la mi-temps. L'ancien coach de Brentford a pu s'appuyer sur ses défenseurs pour troubler la formation de Luis Enrique. Micky van de Ven a ouvert le score à la 39e après un bel arrêt de Lucas Chevalier. Et au retour des vestiaires (48e), c'est le capitaine argentin Cristian Romero qui a doublé la mise. Seulement en faisant preuve d'une trop grande frilosité, les Britanniques ont fini par offrir le trophée aux Parisiens.

