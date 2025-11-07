Troisième réalisation de la saison en Ligue 1 pour Breel Embolo, auteur du seul but du match avec Rennes face au Paris FC, vendredi soir. De très bon augure avant de retrouver l'équipe nationale.

Breel Embolo a offert trois points à son club ce vendredi soir. Photo: AFP

Blick Sport

Breel Embolo fonctionne à la confiance – comme de nombreux attaquants – et son but inscrit à la 82e minute du duel face au Paris FC pourrait bien profiter à beaucoup de monde. À lui, tout d’abord, qui retrouve le chemin des filets après trois matchs de championnat sans marquer. À son club, le Stade Rennais, qui réalise une excellente opération comptable en se rapprochant désormais du haut du tableau de Ligue 1. Et à la Nati, enfin, qu’il rejoindra prochainement pour tenter d’aller chercher la qualification au prochain Mondial.

Il n'a eu besoin que d'une occasion

Face au Paris FC, l’attaquant suisse n’a eu besoin que de dix-sept minutes pour ouvrir la marque, lui qui était entré en jeu en milieu de seconde période. Lancé en profondeur, il a fait preuve d’un joli sang-froid pour tromper le portier adverse d’un tir à ras de terre.

Place désormais à la fenêtre internationale. Breel Embolo rejoindra les rangs de Murat Yakin en pleine forme et en pleine confiance avant d'affronter la Suède et le Kosovo, deux rencontres décisives.