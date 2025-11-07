DE
À peine entré en jeu
Juste avant de rejoindre la Nati, Breel Embolo offre la victoire à Rennes!

Troisième réalisation de la saison en Ligue 1 pour Breel Embolo, auteur du seul but du match avec Rennes face au Paris FC, vendredi soir. De très bon augure avant de retrouver l'équipe nationale.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Breel Embolo a offert trois points à son club ce vendredi soir.
Photo: AFP
Breel Embolo fonctionne à la confiance – comme de nombreux attaquants – et son but inscrit à la 82e minute du duel face au Paris FC pourrait bien profiter à beaucoup de monde. À lui, tout d’abord, qui retrouve le chemin des filets après trois matchs de championnat sans marquer. À son club, le Stade Rennais, qui réalise une excellente opération comptable en se rapprochant désormais du haut du tableau de Ligue 1. Et à la Nati, enfin, qu’il rejoindra prochainement pour tenter d’aller chercher la qualification au prochain Mondial.

Il n'a eu besoin que d'une occasion

Face au Paris FC, l’attaquant suisse n’a eu besoin que de dix-sept minutes pour ouvrir la marque, lui qui était entré en jeu en milieu de seconde période. Lancé en profondeur, il a fait preuve d’un joli sang-froid pour tromper le portier adverse d’un tir à ras de terre. 

Place désormais à la fenêtre internationale. Breel Embolo rejoindra les rangs de Murat Yakin en pleine forme et en pleine confiance avant d'affronter la Suède et le Kosovo, deux rencontres décisives. 

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
11
14
22
3
RC Lens
RC Lens
11
7
22
4
Lille OSC
Lille OSC
11
10
20
5
AS Monaco
AS Monaco
11
6
20
6
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
11
4
20
7
RC Strasbourg
RC Strasbourg
11
6
19
8
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
12
2
18
9
OGC Nice
OGC Nice
11
0
17
10
Toulouse FC
Toulouse FC
11
2
15
11
Paris FC
Paris FC
12
-3
14
12
Le Havre AC
Le Havre AC
11
-4
13
13
Stade Brestois
Stade Brestois
11
-4
10
14
Angers SCO
Angers SCO
11
-7
10
15
FC Nantes
FC Nantes
11
-7
9
16
FC Lorient
FC Lorient
11
-12
9
17
FC Metz
FC Metz
11
-16
8
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
11
-10
7
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
