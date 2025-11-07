Breel Embolo fonctionne à la confiance – comme de nombreux attaquants – et son but inscrit à la 82e minute du duel face au Paris FC pourrait bien profiter à beaucoup de monde. À lui, tout d’abord, qui retrouve le chemin des filets après trois matchs de championnat sans marquer. À son club, le Stade Rennais, qui réalise une excellente opération comptable en se rapprochant désormais du haut du tableau de Ligue 1. Et à la Nati, enfin, qu’il rejoindra prochainement pour tenter d’aller chercher la qualification au prochain Mondial.
Il n'a eu besoin que d'une occasion
Face au Paris FC, l’attaquant suisse n’a eu besoin que de dix-sept minutes pour ouvrir la marque, lui qui était entré en jeu en milieu de seconde période. Lancé en profondeur, il a fait preuve d’un joli sang-froid pour tromper le portier adverse d’un tir à ras de terre.
Place désormais à la fenêtre internationale. Breel Embolo rejoindra les rangs de Murat Yakin en pleine forme et en pleine confiance avant d'affronter la Suède et le Kosovo, deux rencontres décisives.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
11
14
22
3
RC Lens
11
7
22
4
Lille OSC
11
10
20
5
AS Monaco
11
6
20
6
Olympique Lyonnais
11
4
20
7
RC Strasbourg
11
6
19
8
Stade Rennais FC
12
2
18
9
OGC Nice
11
0
17
10
Toulouse FC
11
2
15
11
Paris FC
12
-3
14
12
Le Havre AC
11
-4
13
13
Stade Brestois
11
-4
10
14
Angers SCO
11
-7
10
15
FC Nantes
11
-7
9
16
FC Lorient
11
-12
9
17
FC Metz
11
-16
8
18
AJ Auxerre
11
-10
7