Un vrai succès populaire pour la Nati à Lausanne

La venue de la Nati féminine à Lausanne a permis à 800 personnes de rencontrer les joueuses de près. Un beau moment de convivialité avant de commencer à préparer la réception de l'Irlande du Nord, importante en vue du Mondial 2027.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Heureuses de se retrouver, les Suissesses! Les joueuses de la Nati avaient jusqu'à 14h30 ce mercredi, dernier délai, pour se rendre à leur hôtel d'Ouchy, leur lieu de vie des sept prochains jours. Les deux Romandes, Iman Beney et Leila Wandeler, sont arrivées ensemble, bien à l'heure, tout comme leurs coéquipières. Et toutes avaient l'air contentes de se réunir, trois mois après leur dernier rassemblement, du côté de Jerez de la Frontera.

En Andalousie, pour la prise de contact avec le nouveau sélectionneur Rafel Navarro, les résultats n'avaient pas été au rendez-vous. Certes, il ne s'agissait que de matches amicaux, mais perdre deux fois contre la Belgique (2-1) et le Pays de Galles (3-2), au terme de deux prestations globalement décevantes, avait de quoi inquiéter. D'accord, il fallait s'habituer à un style de jeu en totale rupture avec celui de Pia Sundhage et assimiler les préceptes du très catalan Rafel Navarro. Mais le contenu n'avait vraiment pas été convaincant.

Deux victoires indispensables pour bien démarrer

Ces mauvais souvenirs sont derrière et le staff de la Nati a plusieurs jours pour préparer les deux matches de ce rassemblement, qui eux ont une importance comptable. La Nati recevra l'Irlande du Nord mardi prochain à la Tuilière (le 3) avant de s'envoler en direction de La Vallette pour y défier Malte (le samedi 7). Tout autre résultat qu'une double victoire serait une déception et, surtout, un camouflet en vue de l'objectif final, à savoir la qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

La Suisse, pour conserver toutes ses chances, serait en effet bien inspirée de terminer en tête de son groupe de division B (qui comprend également la Turquie) avant de disputer deux barrages, potentiellement face à des adversaires de très bon niveau. «C'est extrêmement compliqué, mais nous pouvons le faire», assure Rafel Navarro, lequel s'avance confiant, mais prudent tout de même.

Après avoir pris leurs quartiers dans leur hôtel, les Suissesses sont allées en fin d'après-midi à la rencontre du peuple lausannois le temps d'un entraînement ouvert au public, auquel se sont pressés environ 800 personnes au Centre sportif de la Tuilière. Alisha Lehmann l'a emporté à l'applaudimètre, aux cris et aux demandes de selfies, mais l'Euro 2025 a eu un effet extrêmement bénéfique sur la culture foot, y compris des plus jeunes.

Les noms de Géraldine Reuteler, Iman Beney et Viola Calligaris sont désormais eux aussi entrés dans la tête des amateurs de football et tout ce petit monde ne s'est pas fait prier pour enchaîner dédicaces, photos et bons mots après la séance.

Rendez-vous mardi face à l'Irlande du Nord

La Nati féminine a fait le plein de bonne humeur ce mercredi et l'heure est désormais au travail sous la direction de Rafel Navarro pour passer le premier obstacle: l'Irlande du Nord.